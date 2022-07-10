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Fraport TAV Antalyaspor, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, mücadeleye kalede; Boffin, Bünyamin Balcı, Amar, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ghacha, Sinan ve Luiz Adriano on biri ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta iki takımda ilk yarı da gol kaydedemezken, Kırmızı beyazlılar ile turuncu lacivertli takımın mücadelesi 0-0 berabere sona erdi.

İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, Burdur'daki kampını yarın tamamlarken, Fraport TAV Antalyaspor ise 14 Temmuzda Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı maçın ardından Burdur kampını sona erdirecek.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

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