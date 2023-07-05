Fraport TAV Antalyaspor, Alperen Uysal ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp, Alperen Uysal'a verdiği emekler için teşekkür ederken, futbol yaşamında başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alperen Uysal'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Alperen'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.