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Fraport TAV Antalyaspor, Ali Jasim ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Jasim, büyük zaferler kazanmak için Antalyaspor'a geldiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ali Jasim ise "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim. Haydi Antalya şimdi kırmızı-beyaz zamanı. Her şey Antalyaspor için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Spor Haberler

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