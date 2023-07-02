Fraport TAV Antalyaspor, Admir Mehmedi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İsviçreli oyuncu Admir Mehmedi ile sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Mehmedi'ye verdiği emekler için teşekkür eden kulüp, başarılar diledi.