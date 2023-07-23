Fransız Yüzücü Leon Marchand, Michael Phelps'in 15 Yıllık Dünya Rekorunu Kırdı
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Fransız yüzücü Leon Marchand, Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 400 metre karışık yarışında ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4: 03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor