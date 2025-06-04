Fransız Lois Boisson, Fransa Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Fransız Lois Boisson, Fransa Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Lois Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Kariyerinde ilk grand slam başarısını elde eden Boisson, yarı finalde Coco Gauff ile karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında sezonun sürpriz oyuncusu Boisson ile 6 numaralı seribaşı Andreeva karşılaştı.

Kariyerinde daha önce hiç grand slam başarısı bulunmayan Boisson, iki saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Boisson, yarı finalde 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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