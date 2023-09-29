Fransız Futbolcu Alexis Beka Beka İntihara Teşebbüs Etti

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bugün sabah saatlerinde viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve kulüp psikologu tarafından ikna edilen oyuncu, olaydan yara almadan kurtarıldı. Beka Beka'nın sevgilisinden ayrılması nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bugün sabah saatlerinde viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs etti.

22 yaşındaki genç Fransız orta saha Alexis Beka Beka, sabah saatlerinde intihar etmek için Nice'in A8 otoyolunda bulunan Magnan Viyadüğü'ne çıktı. 3.5 saat boyunca burada kalan Beka Beka'yı olay yerine gelen polis ekipleri ve Nice Kulübü'nün yolladığı psikolog ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu oyuncu ikna edildi ve olaydan yara almadan kurtarıldı. Oyuncunun sevgilisinden ayrıldığı gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan Alexis Beka Beka, yaz transfer sezonunda adı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Nice Kulübü, resmi internet sitesinden Alexis Beka Beka ile ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Her şeyden önce Alexis Beka Beka'nın iyi olduğunu bilmek, bizi mutlu etti. Tıbbi gizliliğe saygı göstermeye devam edeceğiz ve herkesten de aynısını yapmasını ve kişisel mahremiyetlerine saygı duymasını istiyoruz. Kulüp olarak Alexis'in arkasındayız" ifadelerine yer verildi. Başkan Jean-Pierre Rivère ise, "Tüm kulübün olduğu gibi onun da arkasındayız" dedi.