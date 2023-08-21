Fransada yaşayan Türk iş insanı Erhan Turan, triatlon serisine devam ediyor

FRANSA'da yaşayan ve yüzmede 117 Türkiye rekoruna adını yazdıran, Bursalı iş insanı Erhan Turan (68), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için, 19 Mayıs 2021'de Samsun'da başlattığı triatlonlar serisini sürdürüyor. Triatlonda, İngiliz sporcu Raymond Wall'a ait olan 101 günlük dünya rekorunu 7 Ağustos'ta 102 günle kıran ve arka arkaya yapılan triatlon sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Turan, 30 Ağustos'ta Çanakkale'de olma hedefiyle ara vermeden her gün triatlonlarına devam ediyor. Turan, 6 kıtada sürdüreceği triatlonlar serisini 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da sonlandıracak.

Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Erhan Turan, Bursa Uludagˆ Üniversitesi İs¸letme bo¨lu¨mu¨nden mezun olduktan sonra eğitim ve spor hayatını İngiltere ve Fransa'da sürdürdü. Hala Fransa'da, hukuk ve ekonomi alanında danışmanlık yapan 117 Tu¨rkiye Master Yu¨zme rekoru sahibi milli yu¨zu¨cu¨, Avrupa ve dünya master yüzme şampiyonalarında dereceler elde ettikten sonra, 2004 yılında Fransa Master Yu¨zme Arena Turu'nda, bir yıl içinde yüzme yarışlarında en yüksek toplam puanı kazanarak şampiyon oldu. 2005 yılında da Nantes'ta Fransa Master Şampiyonu olup, 'Yılın yu¨zu¨cu¨su¨' olarak eski Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault tarafından o¨du¨llendirildi. Fransa s¸ampiyonlukları ve uluslararası müsabakalardaki şampiyonlukların yanında, Fransa milli takımında yu¨zmede Avrupa s¸ampiyonu çıkaran Turan, antreno¨rlu¨k ve baş antrenörlük yaptı. Uluslararası FFN5 yu¨zme başhakemliklerine de seçilen Turan, Türkiye Yüzme Federasyonu Masterlar Teknik Kurul Bas¸kanlıgˆı görevinde de bulundu.

3 YIL ÖNCE BAŞLADIĞI TRİATLONDA DÜNYA REKORU KIRDI

Rekortmen yüzücü, 2020 yılında ise yüzme, bisiklet ve koşunun arka arkaya yapıldığı olimpik bir spor branşı olan triatlona başladı. Türkiye, Fransa, Belçika, Polonya, Avusturya ve Amerika'da şampiyonluklar elde eden Erhan Turan, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı ve Dogˆaya Duyarlılık Spor Aktiviteleri' (TC100-ARTFARN) kapsamında, 19 Mayıs 2021'de Samsun'da bas¸layıp, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te Ankara'da sonlandıracağı, 2 bin 23 kilometre yu¨zme, 2 bin 123 kilometre kos¸u ve 8 bin 888 kilometre bisiklet aktiviteleri ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Anıtkabir'i kapsayan olimpik triatlon etkinligˆini ise sürdürüyor.

Triatlonda, İngiliz sporcu Raymond Wall'a ait olan 101 günlük dünya rekorunu 7 Ağustos'ta, 102 günle kıran ve arka arkaya yapılan triatlon sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Turan, 30 Ağustos Çanakkale ve 29 Ekim Ankara hedefiyle, ara vermeden her gün triatlonlarına devam ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ankara'yı kendisine hedef olarak belirleyen Turan, "Amacım, yüzmede 2 bin 023 kilometreyi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan etmek. 2 bin 123 kilometrelik koşu ile Cumhuriyetimizin 200'üncü yılını şimdiden karşılayacağım. Triatlonlar serimi, Atatürk'ün ölümsüzlüğünü ve Cumhuriyet'in sonsuzluğunu simgeleyen 8 bin 888 kilometre bisiklet turu ile tamamlayacağım" dedi.

'HEDEFİM EN AZ 2 DÜNYA REKORU'

Yaşamını ve antrenmanlarını sürdürdüğü Fransa'da, DHA muhabirinin telefondaki sorularını yanıtlayan Turan, triatlonlar serisini 6 kıtada sürdürerek, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da sonlandıracağını belirtip, "Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya yani Avustralya'yı kapsıyor. Her kıtada etkinlik yapmayı kapsıyor. En az 2 dünya rekoru hedefli bu konuyu biraz daha zorlaştırdım. Her kıtada 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu ile olimpik triatlona ek olarak 10 kilometre yüzeceğim. Şu anda lojistik çalışmasındayım. Bisiklet ve koşu parkurları ile yüzeceğim yerlerdeki köpek balıklarının yoğunluğunu araştırıyorum" diye konuştu.

'KENDİ REKORUNU GELİŞTİRECEK'

Bugüne kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya olmak üzere 10 ülkede triatlon yarışlarına katılan ve üç branşta toplam 13 bin 34 kilometreye ulaşan Erhan Turan, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya'da katılacağı triatlonlara hazırlanıyor. 29 Ekim'de tamamlayacağı triatlonlar serisi ile kendi dünya rekorunu da geliştirecek olan Turan, "2021'de triatlon yarışlarına başladım. Şu an kırdığım dünya rekorunun başlangıcı 28 Nisan 2023. Rekorun kırılma ihtimaline karşı çıtayı yükseltip, her gün kendi rekorumu geliştiriyorum. Yolum uzun olduğu ve ben bu yoldayken, 102 günlük rekorumu başka birinin kırma ihtimaline karşı, kendi rekorumu da egale etmiş olacağım" ifadelerini kullandı.