VakıfBank'ın rakiplerinden Fransa'nın Mulhouse ekibi, Türk yönetici Beytullah Beyaz ile güçlü bir takım kurmayı hedefliyor. Beyaz, Türkiye'den oyuncu transferi yapacaklarını ve hem liglerinde hem de Avrupa arenasında başarılı olmak istediklerini belirtti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Fransa'nın Mulhouse takımı Beytullah Beyaz'a emanet edildi.

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa'nın Mulhouse ekibi, hedeflerini büyütüyor. Molhouse Belediyesi Meclis Üyesi de olan Beyaz, VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi Avrupa'da ses getiren bir takım kurmak istediklerini söyledi. Türk yönetici, önümüzdeki sezon Türkiye'den birkaç oyuncuyu takıma dahil etmek için çalışmalara başladıklarını da dile getirdi. Hem liglerinde hem de Avrupa arenasında başarılı olmak istediklerine vurgu yapan Beytullah Beyaz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 40 yıllık bir kulüpte görev almanın onurunu yaşadığını kaydetti. Mulhouse Kadın Voleybol Takımı'nın 2 şampiyonluk yaşadığını ve 2 kez de Süper Kupa kazandığını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynanası tesadüf değil bu en önemli faktör bence" dedi.

"EN BÜYÜK İSTEDİĞİMİZ LİGİMİZDE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

Beytullah Beyaz, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe'nin birer dünya kulübü olduğuna değinerek, "Türk voleybolu gerçekten altın çağını yaşıyor, gerek milli takım gerek kulüpler olarak. Biz de bu takımlar gibi adımızı dünyada duyurmak istiyoruz. İlk hedefimiz kendi ligimizde şampiyon olmak. Geçtiğimiz sene maalesef ki Play-Off'larda rakibimize yenilerek sezonu ikinci sırada tamamladık. Bu sene en büyük istediğimiz ligimizde şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubumuz maalesef çok zorlu. İki köklü kulüp var. İnşallah CEV kupasında devam ederiz" diye konuştu.

"TÜRK OYUNCUYA BÜYÜK ÖZLEM VAR"

Takıma Türkiye'de noyuncu transfer etmek istediklerini kaydeden Beytullah Beyaz, "Molhouse'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı var. Onların ve sponsorlarında isteği bu yönde. Türk oyuncuların takımımızda oynaması başarımız açısından çok iyi olur. Aslında Türk oyuncuya büyük özlem var burada. Bugün Lille'de Yusuf Yazıcı'mız var. Niye Mulhouse'da da bir milli oyuncumuz olmasın. Tabii ki bunların hepsi bütçeye bağlı, bütçemiz elverirse olabilir" ifadelerini kullandı.