Fransa, Litvanya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa, Litvanya'yı 83-61 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Hızlı bir başlangıç yapan Fransa, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Paulo Marques (Portekiz)

Fransa : Bernies, Toure 6, Ayayi 11, Salaun 10, Rupert 15, Brochant 7, Foppossi 6, Badiane 6, Pouye 4, Tabdi 2, Lacan 10, Astier 6

Litvanya : Sinickaite 2, Jocyte 9, Juskaite 16, Miskiniene 2, Sventoraite 15, Nacickaite 2, Meskonyte 5, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 8, Zabotkaite 1, Raulusaityte

1. Periyot: 35-14

Devre: 56-31

3. Periyot: 71-45

Beş faulle çıkan: 39.42 Badiane ( Fransa )

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 yenen Fransa, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulduğu ilk periyodu 35-14 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Fransızlar, devre arasına 56-31 üstünlükle gitti.

Maç boyunca 25 top kaybı yapan Litvanya karşısında üçüncü periyodu 71-45 önde geçen Fransa, mücadeleyi 83-61 kazanarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.

Fransa, yarı finalde İspanya-Çekya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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