Fransa, İsviçre'yi Basketbolda Farklı Geçti

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Zdenko Tomasovic, Veronika Obertova (Slovakya)

Fransa : Bernies 3, Toure 2, Ayayi 19, Salaun 23, Rupert 6, Brochant 15, Foppossi 15, Badiane 9, Pouye 7, Tabdi 7, Lacan 3, Astier 2

İsviçre : Fora 8, Herminjard 10, Jac" 5, Schwarz 6, Wenger 2, Constantin, Ranisavljevic 2, Hatch, Favre, da Silva, Dos Santos 4, Margot

1. Periyot: 25-9

Devre: 60-14

3. Periyot: 82-29

Beş faulle çıkan: 39.32 Wenger ( İsviçre )

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa, İsviçre'yi 111-37 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-9 önde bitiren Fransa, farkı açarak devre arasına 60-14 üstünlükle girdi.

Maçı baştan sona üstün götüren Fransızlar, üçüncü periyodunu 82-29 önde geçtiği mücadeleden 74 sayı farkla 111-37 galip ayrıldı.

Daha önce lider olarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Fransa, grupta 3'te 3 yaptı.

Son maç öncesi elenmesi kesinleşen İsviçre ise turnuvayı galibiyet alamadan tamamladı.