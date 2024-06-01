Fransa, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, final maçında Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, şampiyonluğa ulaştı.
Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın final maçında Fransa ile Ukrayna, Mardan Stadı'nda karşılaştı.
Normal süresi 1-1 berabere biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenen Fransa, kupanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonayı üçüncü tamamladı.