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Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Fransa öne geçtiği maçta Polonya'nın beraberlik golüne engel olamadı.

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Marco Guida, Filippo Meli, Giorgio Peretti (İtalya)

Fransa : Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante (Dk. 61 Griezmann), Tchouameni (Dk. 81 Fofana), Rabiot (Dk. 61 Camavinga), Dembele (Dk. 86 Muani), Barcola (Dk. 61 Giroud), Mbappe

Polonya : Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Dk. 68 Skoras), Sebastian Szymanski (Dk. 68 Swiderski), Urbanski, Lewandowski

Goller: Dk. 56 Mbappe (Penaltıdan) ( Fransa ), Dk. 79 Lewandowski (Penaltıdan) ( Polonya )

Sarı kartlar: Dk. 24 Zalewski, Dk. 89 Dawidowicz, Dk. 90+2 Swiderski ( Polonya ), Dk. 43 Rabiot ( Fransa )

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Fransa öne geçti. Dembele'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası Fransa penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Mbappe, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Polonya beraberliği yakaladı. Swiderski ve Upamecano arasında yaşanan mücadele sonrasında hakem, penaltı noktasını gösterdi. Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kaleci Maignan kurtardı ancak hakem Guida, Maignan'ın kalesini erken terk ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlattı. Lewandowski, kullandığı penaltıda bu kez topu kaleci Maignan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla ikinci beraberliğini alan Fransa, puanını 5 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen Fransa, E Grubu'nu ikinci bitirecek takımla eşleşecek.

İlk iki maçını kaybeden Polonya ise ilk puanını Fransa karşısında almasına rağmen son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

Kaynak: AA / Spor

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