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Fransa'da Nacra 17 Dünya Yelken Şampiyonası Tamamlandı

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Fransa'da gerçekleştirilen Nacra 17 Dünya Yelken Şampiyonası, 20 ülkeden 44 ekibin katılımıyla tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nden Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı ikilisi yarışı 25. sırada tamamladı.

Fransa'da gerçekleştirilen Nacra 17 Dünya Yelken Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, La Grande Motte şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 20 ülkeden 44 ekip yarıştı.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübünden milli yelkenciler Alican Kaynar-Beste Kaynakcı ikilisi yarışı 25. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Doğuş Alican Kaynar Türkiye Fransa Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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