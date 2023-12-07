Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakalarında milli eskrimciler ana tabloya kaldı

Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakalarında mücadele eden üç milli eskrimci, ön eleme maçlarını geçerek ana tabloya çıktı. Milli sporcuların maçları 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakalarında mücadele eden üç milli eskrimci, ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün yapılan ön eleme maçlarında Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Furkan Yaman'ın rakiplerini eleyerek ana tabloya çıktığı belirtildi.

Milli sporcuların ana tablodaki maçları 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Organizasyonda yarın, kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla ana tabloya kalmak için mücadele edecek.