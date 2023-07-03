Fransa Bisiklet Turu'nun 3. etabını Jasper Philipsen kazandı
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı. Philipsen, 4 saat 43 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates sarı mayoyu korudu.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı.
Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 43 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Bahrain Victorious takımından Alman sporcu Phil Bauhaus yarışı ikinci, Lotto-Dstny takımı için yarışan Avustralyalı Caleb Ewan ise üçüncü tamamladı.
Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates (BAE Emirates), toplamda 13 saat 52 dakika 33 saniyelik süresiyle sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, yarın Dax ile Nogaro kasabaları arasındaki 181,8 kilometrelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????