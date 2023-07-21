Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını Matej Mohoric kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabında Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric birinci oldu. Genel klasmanda ise liderliği Jonas Vingegaard sürdürüyor.

110. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik parkurda yapıldı.

Finiş çizgisine Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen ile birlikte giren Mohoric, fotofinişle etabın galibi oldu.

Üst üste 2. şampiyonluğunu kovalayan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

Tura, yarın Belfort ile Le Markstein arasındaki 133,5 kilometrelik etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 72 saat 4 dakika 39 saniye

2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 35 saniye

3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 45 saniye