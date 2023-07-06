Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar Altıncı Etabı Kazandı
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı. Pogacar, Tarbes ile Cauterets-Cambasque kasabaları arasındaki 145 kilometrelik etapta birinci oldu. Genel klasmanda ise sarı mayonun yeni sahibi Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard oldu.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) altıncı etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.
Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Tarbes ile Cauterets-Cambasque kasabaları arasındaki 145 kilometrelik etabında Pogacar, 3 saat 54 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Jumbo-Visma takımı için yarışan Danimarkalı Jonas Vingegaard yarışı ikinci, Uno-X Pro takımından Norveçli Tobias Johannessen ise üçüncü tamamladı.
Genel klasmanda ise Vingegaard, toplamda 26 saat 10 dakika 44 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.
Organizasyon, yarın Mont-de-Marsan ile Bordeaux arasındaki 170 kilometrelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????