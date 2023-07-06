Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar Altıncı Etabı Kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı. Pogacar, Tarbes ile Cauterets-Cambasque kasabaları arasındaki 145 kilometrelik etapta birinci oldu. Genel klasmanda ise sarı mayonun yeni sahibi Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard oldu.