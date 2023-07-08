Fransa Bisiklet Turu'nda Mads Pedersen 8. etabı kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabını Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı. Pedersen, 201 kilometrelik etapta birinci oldu. Mark Cavendish ise sakatlandığı için yarışa devam edemedi. Genel klasmanda liderlik Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard'ın elinde.