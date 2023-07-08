Fransa Bisiklet Turu'nda Mads Pedersen 8. etabı kazandı
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Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabını Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı. Pedersen, 201 kilometrelik etapta birinci oldu. Mark Cavendish ise sakatlandığı için yarışa devam edemedi. Genel klasmanda liderlik Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard'ın elinde.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) sekizinci etabını, Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı.
Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Libourne ile Limoges arasındaki 201 kilometrelik etabında Pedersen, 4 saat 12 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen ikinci, Jumbo-Visma'dan Belçikalı Wout van Aert üçüncü oldu.
Astana takımı için yarışan Büyük Britanyalı Mark Cavendish geçirdiği kazanın ardından omzundan sakatlandı ve tura devam edemedi.
Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 34 saat 09 dakika 38 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürdü.
Organizasyon, yarın Saint-Leonard-de-Noblat ile Puy de Dome arasındaki 182,5 kilometrelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????