Fransa Bisiklet Turu'nda Jonas Vingegaard şampiyon oldu

Fransa Bisiklet Turu'nun 21'inci etabını 113'üncü sırada bitiren Jumbo-Visma takımından Jonas Vingegaard, genel klasmanda ilk sırayı alarak üstü üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nun 21'inci etabını 113'üncü sırada bitiren Jumbo-Visma takımından Jonas Vingegaard, genel klasmanda ilk sırayı alarak üstü üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nun 21'inci ve son etabı Saint-Quentin-en-Yvelines ile Paris arasındaki 115.5 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Etabı 113'üncü sırada bitiren Danimarkalı Jonas Vingegaard, genel klasmanda 1'inci sırada yer alarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Danimarkalı sporcu üst üste 2'nci kez şampiyon olma başarısı gösterirken, ikinci sırayı BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, aynı takımdan Büyük Britanyalı Adam Yates ise üçüncü oldu.