Fransa Bisiklet Turu'nda Jasper Philipsen yedinci etabı kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun yedinci etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı. Philipsen, Mont-de-Marsan ile Bordeaux arasındaki 170 kilometrelik etapta birinci oldu. Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard liderliğini sürdürdü.