Fransa Bisiklet Turu'nda Jai Hindley 5. etabı kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Bora-Hansgrohe takımının sporcusu Jai Hindley kazandı. Hindley, 163 kilometrelik etapta birinci oldu ve sarı mayonun yeni sahibi oldu.