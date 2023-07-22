Fransa Bisiklet Turu'nda 20. etabı Tadej Pogacar kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı. Pogacar'ın 3 saat 27 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ettiği etapta, AG2R Citroen takımının Avusturyalı sporcusu Felix Gall ikinci, Jumbo-Visma'nın Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üçüncü oldu. Tur, yarın başkent Paris'te düzenlenecek 115 kilometrelik etapla sona erecek.

110. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 20. etabı, Belfort ile Le Markstein arasındaki 133,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Pogacar'ın 3 saat 27 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ettiği etapta, AG2R Citroen takımının Avusturyalı sporcusu Felix Gall ikinci, Jumbo-Visma'nın Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üçüncü oldu.

Üst üste 2. şampiyonluğunu kovalayan Jonas Vingegaard, genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar ile arasındaki 7 dakika 29 saniyelik farkı korudu.

Tur, yarın başkent Paris'te düzenlenecek 115 kilometrelik etapla sona erecek.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 79 saat 16 dakika 38 saniye

2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 29 saniye

3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 56 saniye