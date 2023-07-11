Fransa Bisiklet Turu'nda 10. etabı Pello Bilbao Lopez kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabında Bahreyn Victorious takımından İspanyol bisikletçi Pello Bilbao Lopez birinci oldu. Genel klasmanda liderlik ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard'ın elinde.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Bahreyn Victorious takımından İspanyol Pello Bilbao Lopez kazandı.

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Vulcania ile Issoire arasındaki 167,5 kilometrelik etabında Bilbao Lopez, 3 saat 52 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etapta Intermarche-Circus-Wanty ekibinden Alman Georg Zimmermann ikinci, AG2R Citroen takımından Avustralyalı Ben O'Connor ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 42 saat 33 dakika 13 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar ise liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

Organizasyon, yarın Clermont-Ferrand ile Moulins şehirleri arasındaki 180 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????