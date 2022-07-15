Fransa Bisiklet Turu Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı. Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı. Bu yıl 109'uncusu düzenlenen ve yol bisikletinin en prestijli yarışı özelliği taşıyan turda Pedersen, Le Bourg-d'Oisans yerel idaresi ile Saint-Etienne şehri arasındaki 193 kilometrelik 13. etabı, 4 saat 13 dakika 3 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Etapta Bahreyn Victorious takımından Büyük Britanyalı Fred Wright ikinci, Israel-Premier Tech ekibinden Kanadalı Hugo Houle ise üçüncü oldu. Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard, etabı 19. sırada bitirerek toplam 50 saat 47 dakika 34 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini korudu. BAE Emirates ekibinden son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar ise genel klasmanda Vingegaard'ın 2 dakika 22 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı. Organizasyon, yarın Saint-Etienne şehri ile Mende yerel idaresi arasındaki 192,5 kilometrelik 14. etapla devam edecek. Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Saint Etienne Fransa Spor Haberler

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