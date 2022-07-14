Fransa Bisiklet Turu Yol bisikletindeki en prestijli yarış olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Ineos Grenadiers takımından Büyük Britanyalı Tom Pidcock kazandı. Yol bisikletindeki en prestijli yarış olan Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Ineos Grenadiers takımından Büyük Britanyalı Tom Pidcock kazandı. Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Pidcock, Briançon ile Alpe d'Huez arasındaki 165,5 kilometrelik 12. etabı, 4 saat 55 dakika 24 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Etapta Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux takımından Güney Afrikalı Louis Meintjes ikinci, Israel-Premier Tech ekibinden Büyük Britanyalı Chris Froome ise üçüncü oldu. Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard, etabı 6. sırada bitirerek toplam 46 saat 28 dakika 46 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini korudu. Organizasyon, yarın Le Bourg-d'Oisans yerel idaresi ile Saint-Etienne şehri arasındaki 193 kilometrelik 13. etapla devam edecek. Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Spor Haberler

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