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Fransa Bisiklet Turu

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) altıncı etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) altıncı etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Fransa'nın Binche ile Longwy kentleri arasındaki 220 kilometrelik etabında Pogacar, 4 saat 27 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Turda 2020 ve 2021 yıllarında şampiyonluğa uzanan 23 yaşındaki bisikletçi, toplam 20 saat 44 dakika 44 saniyelik süresiyle sarı mayonun da yeni sahibi oldu.

Etapta, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Groupama–FDJ ekibinden Fransız David Gaudu ise üçüncü sıranın sahibi oldu.

Organizasyon, Fransa'nın Tomblaine ile La Super Planche des Belles Filles arasındaki 176,5 kilometrelik yedinci etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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