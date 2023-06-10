Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
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Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor