Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Spor Haberleri

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Fransa Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title