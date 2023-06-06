Fransa Açık'ta tek kadınlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar kategorisinde iki yarı finalist belli oldu. Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ve Çek Karolina Muchova yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar kategorisinde iki yarı finalist belli oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün sabah seansında, tek kadınlarda çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle dönen 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda da yarı finale yükseldi.

Dünya 43 numarası Çek Karolina Muchova ise Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.