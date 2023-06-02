Fransa Açık'ta Sabalenka 4. tura yükseldi
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Fransa Açık'ta kadınlar teklerinde dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi. Turnuvanın diğer maçlarında da birçok tenisçi tur atladı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansındaki tek kadınlar 3. tur maçında, Avustralya Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Sabalenka ile dünya 82'ncisi Rus Kamilla Rakhimova karşılaştı. Bir saat 7 dakika süren mücadeleden 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Sabalenka, tur atladı.
Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (28 numaralı seribaşı), ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 6-1 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek 4. tura kaldı.
Geçen yıl Fransa Açık'ta yarı final oynayan Rus Daria Kasatkina (9), ABD'li Peyton Stearns karşısında 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi.
Ukraynalı Elina Svitolina, Rus Anna Blinkova'yı 2-6, 6-2, 7-5, Rus Anastasia Pavlyuchenkova ise vatandaşı Anastasia Potapova'yı (24) 4-6, 6-3, 6-0 sona eren setlerle 2-1 mağlup etti.
Rublev veda etti
Tek erkeklerde dünya 48'incisi İtalyan Lorenzo Sonego, Rus Andrey Rublev'i (7) 3-2'lik (5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3) skorla saf dışı bırakarak adını 4. tura yazdırdı.
Rus Karen Khachanov (11) ise 3. turda Avustralyalı Thanasi Kokkinakis önünde korttan 3-1 (6-4, 6-1, 3-6, 7-6) galip ayrıldı.