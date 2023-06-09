Fransa Açık'ta Norveçli Casper Ruud, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, finalde Sırp raket Novak Djokovic'in rakibi oldu. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, finalde Sırp raket Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.

Geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2 saat 9 dakika süren karşılaşmada turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman tenisçi Zverev'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Ruud, finalde Djokovic ile 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.