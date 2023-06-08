Fransa Açık'ta Muchova'nın finaldeki rakibi Swiatek oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'nın rakibi oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, finalde Çek Karolina Muchova'nın rakibi oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde, dünya klasmanının 1 numarası Swiatek, 14 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı.
Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, turnuvada 3. kez finale yükseldi.
Fransa Açık'ta iki şampiyonluğu bulunan Polonyalı raket, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finalde Çek sporcu Karolina Muchova ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor