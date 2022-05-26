Fransa Açık'ta Karolina Pliskova, ikinci turda elendi - Haberler

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Fransa Açık'ta Karolina Pliskova, ikinci turda elendi

AA - Fatih Erel - Spor
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Fransa Açık'ta Karolina Pliskova, ikinci turda elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar dünya 8 numarası Karolina Pliskova, ikinci turda elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar dünya 8 numarası Karolina Pliskova, ikinci turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada eski dünya bir numarası Çekyalı raket, dünya 227 numarası Fransız Leolia Jeanjean'a 75 dakika süren 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Pliskova, geçen yıl Wimbledon'da Ashleigh Barty'a yenilerek ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçla turnuva sıralamasında ilk 12 sırada yer alan kadın tenisçilerden 7'si ilk 2 turda turnuvaya veda etti.

Fransa Açık'ın ilk turunda Barbora Krejcikova (2 numaralı seribaşı), Anett Kontaveit (5 numaralı seribaşı), Ons Jabeur (6 numaralı seribaşı) ve Garbine Muguruza (10 numaralı seribaşı) elenirken; Maria Sakkari (4 numaralı seribaşı), Karolina Pliskova (8 numaralı seribaşı) ve Britanyalı Emma Raducanu (12 numaralı seribaşı) ise ikinci turda organizasyona veda etmekten kurtulamadı.

AA / Fatih Erel - Spor

Karolina Pliskova, Roland Garros, Fransa, Tenis, Spor, Haberler

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