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Fransa Açık'ta Kadınlar Yarı Finalinde Paolini ve Andreeva

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Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, yarı finale yükseldi. Paolini Elena Rybakina'yı, Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek tur atladı. İtalyan tenisçi Paolini ile Rus raket Andreeva yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, adlarını yarı finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Paolini, Elena Rybakina'yı (4 numaralı seribaşı) 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

17 yaşındaki Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı (2) turnuvanın dışına itti. Andreeva, ilk seti 7-6 kaybettiği karşılaşmanın sonraki setlerini 6-4'lük skorla kazanarak tur atladı.

Kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan İtalyan tenisçi Paolini ile Rus raket Andreeva, karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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