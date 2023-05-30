Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 2. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 2. tura çıktı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. günündeki tek kadınlar ilk tur maçında 2020 ve 2022 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 70 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı. Swiatek, bir saat 13 dakika süren maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak yoluna devam etti.