Fransa Açık'ta çeyrek finale yükselen tenisçiler belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda ise Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, 4. tur müsabakalarıyla devam etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvanın 2016 ve 2021 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dünya 84 numarası Juan Pablo Varillas'ı 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-0'la geçti.

11 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov, İtalyan Lorenzo Sonego'yu 3-1 (1-6, 6-4, 7-6, 6-1) mağlup ederek çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

Dünya 118 numarası Avusturyalı Sebastian Ofner'i 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) yenen turnuvanın 2021 finalisti 5 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas ise üst turda Alcaraz ile maça çıkacak.

Sabalenka çeyrek finalde

Tek kadınlar karşılaşmalarında, dünya sıralamasında 2. basamakta yer alan Belaruslu Sabalenka, dünya 30 numarası ABD'li Sloane Stephens'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 yendi.

9 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 2-0'la (6-4, 7-6) geçerek sürprize imza atan dünya 192 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, çeyrek finalde Sabalenka ile karşılaşacak.

Çeyrek finalin diğer ayağında ise Belçikalı Elise Mertens'i 2-1 yenen Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile Rus Elina Avanesyan'ı 2-0 mağlup eden dünya 43 numarası Çek Karolina Muchova karşılaşacak.