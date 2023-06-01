Fransa Açık'ta Casper Ruud 3. tura çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud, Giulio Zeppieri'yi 3-1 yenerek 3. tura çıktı. Kadınlarda ise Elena Rybakina ve Beatriz Haddad Maia da 3. tura yükseldi.