Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek Üst Tura Yükseldi

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek Üst Tura Yükseldi
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Fransa Açık'ta tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Iga Swiatek üçüncü tura yükselerek turnuvada ilerlemeye devam etti. Öte yandan, Stefanos Tsitsipas turnuvaya veda etti.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Macar rakibi Fabian Marozsan'ı 6-1, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üst çıktı.

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, İtalyan raket Matteo Gigante'ye 4-6, 7-5, 2-6 ve 4-6'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek erkeklerde Tommy Paul, Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic ve Lorenzo Musetti tur atlayan isimler oldu.

Iga Swiatek üçüncü turda

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci turda Britanyalı raket Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Belaruslu raket Aryna Sabalenka, İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Tek kadınlarda Elina Svitolina, Bernarda Pera, Olga Danilovic, Victoria Mboko, Jelena Ostapenko, Yulia Starodubtseva, Liudmila Samsonova, Clara Tauson, Jaqueline Cristian, Amanda Anisimova ve Dayana Yastremska rakiplerini yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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