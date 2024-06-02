Fransa Açık'ta Alcaraz, Tsitsipas ve Dimitrov çeyrek finale yükseldi
Teniste Fransa Açık turnuvasında erkeklerde Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas ve Grigor Dimitrov çeyrek finale yükseldi.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ve dünya 10 numarası Bulgar Grigor Dimitrov çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, dünya 21 numarası Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-3, 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da dünya 35 numarası İtalyan rakibi Matteo Arnaldi'yi 3-6, 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Dünya 10 numarası Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ise 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Hubert Hurkacz'ı 7-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.