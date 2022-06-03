Fransa Açık finalinde Nadal'ın rakibi Ruud oldu - Haberler

Fransa Açık finalinde Nadal'ın rakibi Ruud oldu Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Marin Cilic'i 3-1 yenen Casper Ruud finale yükseldi. Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Marin Cilic'i 3-1 yenen Casper Ruud finale yükseldi. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final maçında 8 numaralı seribaşı Norveçli Ruud ile 20 numaralı seribaşı Hırvat Cilic karşılaştı. 2 saat 55 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Ruud, adını finale yazdırdı. Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen Ruud, 5 Haziran Pazar günü 5 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile şampiyonluk maçına çıkacak. AA / Yunus Kaymaz - Spor Roland Garros Marin Cilic Fransa Tenis Spor Haberler

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