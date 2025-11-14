Haberler

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Güncelleme:
Fransa, Avrupa elemelerinde oynanan D Grubu maçında Ukrayna'yı 4-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Kylian Mbappe, bu maçta iki gol atarak kariyerinde 400 gole ulaştı. Diğer gruplarda da önemli sonuçlar alındı.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-İzlanda: 0-2

Fransa-Ukrayna: 4-0

F Grubu

Ermenistan-Macaristan: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

I Grubu

Norveç-Estonya: 4-1

Moldova-İtalya: 0-2

K Grubu

Andorra-Arnavutluk: 0-1

İngiltere-Sırbistan: 2-0

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor


