Francesco Bagnaia İtalya Grand Prix'sinde sprint yarışını kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia kazandı.

Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, İtalya'nın Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Uluslararası Mugello Pisti'nde düzenlendi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Bagnaia, yarış boyunca istikrarlı bir performans sergiledi ve bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, sprint yarışında liderin 0.369 saniye gerisinde ikincilik elde etti. Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin ise liderin 0.952 saniye ardında üçüncü oldu.

Şampiyonada geçen yıl da zirveye çıkan Bagnaia, pilotlar klasmanında 106 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 102 puanla Bezzecchi takip etti.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 106 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 102

3. Jorge Martin (İspanya): 87

4. Brad Binder (Güney Afrika): 81

5. Johann Zarco (Fransa): 72