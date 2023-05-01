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Forum Trabzon'da geleneksel satranç turnuvasının bu yıl 5.'si düzenlendi

Forum Trabzon'da geleneksel satranç turnuvasının bu yıl 5.'si düzenlendi

Spor Haberleri

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Forum Trabzon'da Geleneksel Satranç Turnuvası'nın bu yıl 5'si düzenlendi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Forum Trabzon'da Geleneksel Satranç Turnuvası'nın bu yıl 5'si düzenlendi.

Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'ndeki turnuvaya 10 yaş altı ve 14 yaş altı iki kategori olacak şekilde toplamda 128 kişi satranç tutkunu çocuk katıldı. Turnuva sonrasında şampiyonlara ve dereceye giren çocuklara Forum Trabzon AVM yönetimi tarafindan ödülleri törenle verildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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