Formulaz 13'üncü kez Rize'de düzenlenecek

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Temmuz Pazar günü her sene olduğu gibi bu sene de Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.

Red Bull, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği Formulaz, 13. kez Karadeniz'in en hızlı ismini belirleyecek. Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık.

Demirören Haber Ajansı / Spor