Formula 1 Kanada Grand Prix'si için geri sayım başladı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, Montreal'deki Gilles Villeneuve Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın, yarış ise 18 Haziran Pazar günü yapılacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da verildi.