Haberler

Formula 1 Heyecanı ABD Grand Prix'si ile Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı olan ABD Grand Prix'si, Austin'de 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek. Yarış, 19 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Pilotlar klasmanında Oscar Piastri lider konumda.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 336

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173

Takımlar

1. McLaren: 650

2. Mercedes: 325

3. Ferrari: 298

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.