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Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak

Spor Haberleri

Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Dünya Şampiyonası Formula 1 Spor Haberler

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