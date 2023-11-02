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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Heyecan Brezilya'da Devam Ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, Red Bull pilotu Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olduğu organizasyonda gerçekleştirilecek. Yarış, Sao Paulo'daki Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde yapılacak ve sıralama turları yarın başlayacak.