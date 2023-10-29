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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Charles Leclerc, Merksika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı olan Merksika Grand Prix'sinde Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek ilk sıradan başlama hakkını kazandı. Yarış, Meksiko'daki Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilecek.