Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10. yarış Avusturya'da yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Avusturya'da gerçekleştirilecek. Yarış, Spielberg'deki Red Bull Pisti'nde düzenlenecek. Sıralama turları yarın yapılacak ve sprint yarışı Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarış ise Pazar günü başlayacak. Şu ana kadar Max Verstappen 6, Sergio Perez ise 2 yarış kazandı.